AEX doet vermoedelijk nog een stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt de maand oktober met een verliesdag te gaan eindigen.

Futures op de AEX index wezen vrijdag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,4 procent. Wall Street sloot donderdagavond nog overtuigend hoger, maar cijfers van techgiganten Apple en Amazon.com nabeurs stelden teleur.

De AEX gaf donderdag al 0,4 procent prijs op 812,33 punten, onder meer na een verlies van ruim 3 procent voor indexzwaargewicht Royal Dutch Shell na cijfers. De Midkap daalde daarnaast scherp met 1,8 procent, nadat de cijferrapportages van Flow Traders en Arcadis zeer negatief werden ontvangen.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag donderdag bij het rentebesluit van de ECB. De centrale bank handhaafde zijn monetaire beleid en de belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent. Ook de opkoopprogramma's veranderden nog niet.

"Zoals verwacht waren er geen veranderingen bij de Europese Centrale Bank, noch in woord, noch in daad. Het debat achter gesloten deuren over het afbouwen van activa-aankopen was waarschijnlijk verhit, terwijl de inflatie blijft stijgen en de inflatievooruitzichten verslechteren”, zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Het sentiment op Wall Street was donderdag in tegenstelling tot de twijfelende Europese beurzen zeer positief, in aanloop naar belangrijke cijferrapportages nabeurs. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, en techbeurs Nasdaq sloten op de hoogste stand ooit, met winsten van respectievelijk 1,0 procent en 1,4 procent.

Apple en Amazon

Apple meldde nabeurs een stijging van de nettowinst in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 12,7 miljard naar bijna 20,6 miljard dollar. Dit was nipt meer dan door analisten voorzien, maar de omzetontwikkeling viel juist was lager uit vanwege de impact van de wereldwijde problemen in de aanvoerketen. CFO Luca Maestri waarschuwde dat deze problemen nog wel even zullen aanhouden en de omzetgroei zullen drukken. In de reguliere handel steeg het aandeel Apple met 2,5 procent, maar in de elektronische handel nabeurs gaf het aandeel juist 3,5 procent prijs.

Ook e-commercebedrijf Amazon.com meldde last te hebben van de aanvoerketen, bovenop krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de winst onder druk stond. Amazon.com voorziet net als Apple dat deze problemen nog wel even zullen aanhouden.

In het vierde kwartaal zal Amazon miljarden dollars extra aan kosten maken in de consumentenactiviteiten "terwijl we het hoofd bieden aan tekorten aan arbeidskrachten, hogere loonkosten, wereldwijde problemen met de toeleveringsketen en hogere vracht- en verzendkosten, waarbij we er alles aan doen om de impact op klanten en verkooppartners te minimaliseren deze feestdagen", aldus het concern met meer dan 1,3 miljoen werknemers.

Ook bij Amazon.com hadden beleggers vooraf vertrouwen in de cijfers en het aandeel sloot op Wall Street 1,6 procent hoger. Nabeurs moest het aandeel echter 4 procent prijs geven.

Social mediabedrijf Facebook kondigde daarnaast donderdag een naamsverandering aan. Het bedrijf met als hoofdmerken Facebook, WhatsApp en Instagram, met in totaal meer dan 3 miljard gebruikers, gaat voortaan door het leven als Meta.

De naamsverandering moet de groeikansen van het bedrijf reflecteren buiten de traditionele social media activiteiten. Topman Marc Zuckerberg gaf maandag bij de derdekwartaalcijfers al aan dat zijn bedrijf zich de komende jaren gaat richten op de metaverse, een gedeelde online wereld waarin mensen kunnen praten, werken en gamen. Beleggers konden het verhaal wel waarderen en het aandeel sloot 1,5 procent hoger, na eerder nog op een plus van 4 procent te hebben gestaan.

Azië en olie

In Azië noteren de Japanse- en Chinese beurzen binnen een bandbreedte van een half procent ten opzichte van het slot van donderdag. De beurs in Sydney gaf wel meer dan 1 procent prijs.

De Amerikaanse olie-future maakte donderdagavond een pas op de plaats op een settlement van 82,81 dollar per vat. Woensdag namen beleggers nog gas terug nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week onverwacht bleken te zijn gestegen. Ondertussen zijn de benzineprijzen aan de pomp in Nederland naar een record gestegen met een landelijke adviesprijs boven de 2 euro per liter. Donderdag kostte een liter circa 2,10 euro.

Vandaag hebben beleggers op het bedrijfsvlak onder meer oog voor cijfers van de Amerikaanse oliegiganten Chevron en Exxon Mobil. Op macro-economisch vlak zal de voorlopige inflatie in de eurozone in oktober onder de loep genomen worden, terwijl in de VS onder meer het consumentenvertrouwen wordt vrijgegeven, wat ook wordt vergezeld door een inflatiecomponent.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Air France-KLM verdubbelde afgelopen kwartaal op jaarbasis naar 4,6 miljard euro. In het derde kwartaal van 2019, toen corona nog geen rol speelde, behaalde de groep nog een omzet van 6,5 miljard euro. Operationeel behaalde de luchtvaartmaatschappij een resultaat van 132 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog ruim 1,0 miljard euro. In het lopende kwartaal rekent de onderneming op een capaciteitsbenutting van 70 tot 75 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en een positieve EBITDA. Ook voor heel 2021 rekent Air France-KLM op een licht positieve EBITDA.

Signify zag in het derde kwartaal van 2021 de omzet en marges teruglopen en werd negatiever over de verwachtingen voor de rest van het jaar. De omzet daalde op jaarbasis van 1,73 miljard naar 1,64 miljard euro, wat neerkomt op een vergelijkbare omzetdaling van 4,8 procent. Signify verwacht dat de verstoringen in de aanvoerketen in de komende maanden aanhouden en de resultaten zullen drukken. Als gevolg verwacht het bedrijf dit jaar nu aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedtes uit te komen voor de voorziene vergelijkbare omzetgroei en de aangepaste EBITA-marge.

Brunel International heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en het resultaat zien oplopen. Voor het gehele jaar gaat de Amsterdamse detacheerder uit van een omzet van 880 tot 900 miljoen euro en een EBIT tussen de 43 en 45 miljoen euro. In 2020 was dit respectievelijk 893 miljoen en 28,8 miljoen euro. Verder zei topman Jilko Andringa dat nu de coronarestricties afnemen, Brunel kan terugkeren naar groei, en het fundament is gelegd voor een hoge enkelcijferige groei in de komende jaren.

Het belangrijke vierde kwartaal zal voor Brill, de wetenschappelijke uitgever uit Leiden, mogelijk negatief worden beïnvloed door de wereldwijde problemen in de aanvoerketen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent en eindigde op een all time high van 4.596,42 punten en de Nasdaq steeg 1,4 procent en sloot op een recordstand van 15.448,12 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent hoger op 35.730,48 punten.