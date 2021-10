Optimistische outlook Hewlett Packard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise is optimistisch over het aanstaande boekjaar. Dit meldde het IT-bedrijf uit Houston donderdag tijdens een analistenbijeenkomst. Voor boekjaar 2022 rekent HPE op een aangepaste winst van 1,96 tot 2,10 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op 1,97 dollar. Verder verwacht het bedrijf het komende boekjaar, dat in november start, voor zeker 500 miljoen dollar aan aandelen in te kopen en wil het 625 miljoen dollar uitgeven aan dividenduitkeringen. HPE verhoogde donderdag de verwachte omzetgroei voor de periode 2022 tot 2024, van 1 tot 3 procent naar 2 tot 4 procent. De outlook voor boekjaar 2021, dat bijna is afgelopen, handhaafde HPE op een verwachte aangepaste winst van 1,88 tot 1,96 dollar. Het aandeel Hewlett packard Enterprise stijgt donderdag 2 procent. Bron: ABM Financial News

