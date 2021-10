Brill rekent op negatieve impact problemen aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het belangrijke vierde kwartaal voor Brill zal mogelijk negatief worden beïnvloed door de wereldwijde problemen in de aanvoerketen. Dit zei de wetenschappelijke uitgever uit Leiden donderdag in een update over het derde kwartaal. Brill sluit niet uit dat de leveringsproblemen de winst en omzet in het huidige kwartaal negatief zullen raken. Bij het publiceren van de halfjaarcijfers in augustus was het bedrijf al voorzichtig om prognoses te geven, maar gaf toen wel aan dat de pijplijn voor productreleases er voor de tweede helft van het jaar goed uitzag. Naast de problemen in de aanvoerketen zorgt de coronacrisis ook nog altijd voor moeilijke en onvoorspelbare marktomstandigheden, aldus Brill. In het derde kwartaal zette de eBusiness van Brill zijn sterke groei door, hetgeen een aanhoudende krimp bij gedrukte boeken compenseerde, zei het bedrijf. De omzet, inclusief de overname van V&R, is duidelijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele kosten waren in het derde kwartaal in lijn met de verwachting van Brill en de EBITDA, operationele winst en nettowinst ontwikkelden zich ook volgens plan, zei het bedrijf donderdag. Dat geldt ook voor de integratie van het overgenomen V&R. Het aandeel Brill sloot donderdag vlak op 22,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.