Video: AEX weifelt door tegenstrijdige signalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is behoorlijk in beweging, maar kwakkelt per saldo een beetje door tegenstrijdige signalen, hoewel hogere koersen nog steeds op de radar staan. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News. Een niveau van 850 punten voor de AEX behoort volgens Van Eerden nog steeds tot de mogelijkheden. De vermogensbeheerder neemt voor de camera de handelsweek door. Hij analyseert de cijfers van Royal Dutch Shell en Fugro. Wat zijn de trends op dit moment? In welke sectoren zit je als belegger goed en waar moet je bij wegblijven? Klik hier voor: AEX weifelt door tegenstrijdige signalen Bron: ABM Financial News

