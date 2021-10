Amerikaanse futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent hoger. Ondanks de recente druk, lijken beleggers gerustgesteld door de bedrijfswinsten die laten zien dat bedrijven in staat zijn geweest om problemen, zoals in de aanvoerketen, de hoge inflatie en de vertraging van de Chinese economische groei, op te vangen. Ondanks de terugval van de S&P 500 ligt de index op koers voor zijn grootste maandelijkse stijging sinds november. "De winstgroei is erg sterk", concludeerde marktanalist Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management, eraan toevoegend dat de markt ook steun haalt uit de trage vooruitgang in Washington wat wetgeving betreft om de belasting op bedrijven en vermogende particulieren te verhogen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de groeicijfers voor het derde kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in september later op de middag. De euro/dollar noteerde op 1,1600. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1604 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,6 procent lager. Bedrijfsnieuws eBay noteerde voorbeurs 6,3 procent lager, nadat het Amerikaanse online veilinghuis woensdagavond over het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst rapporteerde ondanks een hogere omzet. Wel presteerde eBay beter dan verwacht, maar de vooruitzichten stelden de markt wel teleur. Ford steeg voorbeurs 10,9 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft het afgelopen kwartaal met de winst teleurgesteld. Onderliggend viel de winst wel mee, en de Amerikaanse autofabrikant verhoogde dan ook outlook voor het hele boekjaar. De markt krijgt ook donderdag een reeks kwartaalcijfers te verwerken. Voorbeurs komen onder andere Caterpillar, Comcast, Mastercard, Merck & Co en Yum Brands met kwartaalcijfers. Nabeurs volgen zwaargewichten Apple, Amazon.com en Starbucks. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent lager op 4.551,68 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het rood op 35.490,69 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 15.235,84 punten. Bron: ABM Financial News

