Beursblik: margedruk nekt Flow Traders

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De teleurstellende inkomsten van Flow Traders in het derde kwartaal zijn het gevolg tegenvallende marges in alle regio's. Dat stelde Jefferies donderdag in een rapport. Vooral in de Verenigde Staten waren de marges laag, omdat Flow Traders een agressief prijsbeleid moet hanteren om zijn vastrentende activiteiten te laten groeien. Jefferies komt op 1,9 basispunten als marge, waar de markt rekende op 2,3 punten. Dit is fors lager dan de 2,7 punten van het tweede kwartaal. In de VS was de marge slechts 0,5 basispunten, waar de markt op 1,0 punt rekende. Jefferies merkt op dat Flow Traders het wel beter deed dan in het vierde kwartaal van 2020, toen de volatiliteit ongeveer net zo laag was. Dit wijst op de positieve bijdragen van nieuwe groeimarkten. De kosten waren iets hoger dan verwacht, waardoor het EBITDA-resultaat van 14,9 miljoen euro ruim onder de marktverwachting van 29,5 miljoen euro uitkwam. Jefferies, die vooraf op 21,3 miljoen euro had gerekend, bleek ook nog te optimistisch. Jefferies verwacht dat de consensusverwachting voor de winst in 2021 zal worden verlaagd met een percentage dat iets boven 10 procent ligt. De zakenbank herhaalde het koopadvies op Flow Traders met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel Flow Traders daalde donderdag 13,6 procent tot 30,56 euro. Bron: ABM Financial News

