Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Corbion verlaagd van 48,00 naar 45,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag bij een analyse van de resultaten over het derde kwartaal. Berenberg wees in zijn analyse op de snelle autonome groei in de laatste achttien maanden, waarbij de autonome omzetgroei in het derde kwartaal zich in de ogen van de bank opmerkelijk verhield tot de afname met circa 12 procent van de aangepaste EBITDA. Berenberg bracht donderdag naar voren dat de gevolgen van de prijsontwikkelingen in de grondstofmarkt voor Corbion zich inmiddels wel hebben doorvertaald, maar dat de algentechnologie nu onverwacht afstevent op winstgevendheid. Berenberg is wel nog terughoudend met aanpassingen in de waardering, met het oog op de schaalvergroting bij Chinese concurrenten in polymelkzuur. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Corbion donderdag 3,3 procent hoger op 41,30 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.