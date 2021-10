Robinhood ziet cryptohandel opdrogen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Robinhood Markets is in het derde kwartaal gedaald, vergeleken met een kwartaal eerder, door fors minder handel van klanten in cryptomunten. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de derdekwartaalcijfers. De populaire app voor handelen op de beurs meldde een omzet van 365 miljoen dollar, wat 35 procent minder was dan de 565 miljoen dollar van het voorgaande kwartaal. De fees uit handel in aandelen en opties waren iets lager dan een kwartaal eerder, maar de omzet uit de handel in cryptovaluta kelderde met 78 procent, van 233 miljoen tot 51 miljoen dollar. Door het wegvallen van de crypto-hype werden er ook aanzienlijk minder nieuwe rekeningen geopend, meldde het bedrijf. Op jaarbasis steeg de omzet nog wel met 35 procent. Een jaar eerder kwam er nog 270 miljoen dollar binnen in het derde kwartaal. Het nettoresultaat was een verlies van 1,3 miljard dollar, of 2,06 dollar per aandeel. Dat is fors meer dan het verlies van 502 miljoen dollar een kwartaal eerder. Het aantal betalende rekeninghouders daalde met 100.000 tot 22,4 miljoen. Er werd ook minder omgezet uit het doorsturen van orders naar geautomatiseerde handelshuizen, de zogenaamde flitshandel. Zulke betalingen voor orderstroom wordt door sommige toezichthouders argwanend bekeken. Het aandeel stond in de elektronische handel nabeurs 9 procent lager, na de tegenvallende cijfers. In de reguliere handel steeg het aandeel nog ruim 1 procent. Bron: ABM Financial News

