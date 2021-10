Meer omzet en gebruikers voor Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald, zoals ook was voorzien, maar boekte door juridische kosten wel verlies. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de microblogdienst. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg in het afgelopen kwartaal naar 211 miljoen, 5 miljoen meer dan een kwartaal eerder. De groei van 13 procent was iets sterker dan de 11 procent in het tweede kwartaal. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 37 procent op jaarbasis naar 1,28 miljard dollar. Twitter rekende op een omzet van 1,22 tot 1,3 miljard dollar. De belangrijkste inkomstenbron, de advertenties, was in het derde kwartaal goed voor 1,14 miljard dollar. Onder de streep resteerde voor het bedrijf een verlies van bijna 537 miljoen dollar, tegen een winst van 29 miljoen dollar een jaar eerder. Twitter wees op 766 miljoen dollar aan eenmalige kosten die verband houden met rechtszaken over misleiding van beleggers in 2016. Apple Waar Facebook en Snap al klaagden over de gevolgen van de wijzigingen die Apple doorvoerde in zijn privacy-regels, stelde Twitter dinsdag dat het nog te vroeg is om de gevolgen op de lange termijn in te schatten. De omzetdruk in het derde kwartaal viel het bedrijf mee en ook voor het lopende vierde kwartaal denkt Twitter dat de impact bescheiden blijft. Voor het vierde kwartaal verwacht Twitter een omzet van 1,5 tot 1,6 miljard dollar met een operationele winst van 130 tot 180 miljoen dollar. Het aandeel Twitter stijgt dinsdagavond in de nabeurshandel met 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

