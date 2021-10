Omzetsprong voor Google Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet en dochterbedrijf Google hebben in het afgelopen kwartaal een omzetsprong gerealiseerd, terwijl ook de nettowinst meer dan de helft hoger was dan een jaar eerder. Dat bleek dinsdag uit de derdekwartaalcijfers van het moederbedrijf van Google. De winst per aandeel van Alphabet steeg van 16,40 dollar per aandeel naar 27,99 dollar. Dat is ruim hoger dan de 23,73 dollar waar analisten vooraf op hadden gerekend. De nettowinst bedroeg 18,9 miljard dollar, tegen 11,2 miljard een jaar eerder. De omzet van Alphabet steeg met 41 procent, van 46,2 miljard naar 65,1 miljard dollar. Zonder valuta-effecten was de groei 39 procent. Vooral de omzet van de divisie met de bekende zoekmachine, Google Search, steeg sterk, van 26,3 miljard naar 37,9 miljard dollar. Maar ook de andere activiteiten, zoals YouTube ads, Google Network, en Google Cloud lieten sterke groei zien. "Vijf jaar geleden, zette ik onze visie uiteen om een bedrijf te worden waarin kunstmatige intelligentie de eerste plaats heeft. De resultaten van dit kwartaal laten zien ook onze investeringen daarin ons in staat stellen om producten te bouwen waar mensen en onze partners meer aan hebben", zei CEO Sundar Pichai. Verbeteringen aan de zoekmachine en Cloud-diensten noemde hij als positieve voorbeelden. Vooraf werd door commentatoren gevreesd voor een negatieve impact van Apple's nieuwe privacybeleid, dat het moeilijk om digitale reclame te richten op een specifiek publiek en de impact ervan te meten. Google heeft daar vermoedelijk minder last van dan Snap, omdat het bedrijf fors investeerde in andere meetmethodes. Het aandeel Alphabet noteerde in de elektronische handel nabeurs licht lager, ondanks de sterker dan verwachte cijfers. Bron: ABM Financial News

