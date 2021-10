Beursblik: lichte druk op biervolumes Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het derde kwartaal, vanwege de zomerperiode in Europa een belangrijke periode, de bierverkoop vermoedelijk iets zien dalen. Dit blijkt uit de verwachtingen van analisten in aanloop naar de cijfers van de brouwer op woensdagochtend. De analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zien de biervolumes op jaarbasis dalen van 62,9 miljoen naar 62,1 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een daling van 2,3 procent. In het derde kwartaal van 2019 zat Heineken nog op 64,2 miljoen hectoliter. De totale volumes stegen volgens deze consensus van 71,3 miljoen naar 71,6 miljoen hectoliter. Autonoom wordt echter wel een daling van 1,2 procent voorspeld. In 2019, voor de coronacrisis, lagen de volumes van de brouwer nog op 73,7 miljoen hectoliter. Outlook CEO Dolf van den Brink van Heineken verwacht dat de tweede helft van het jaar lastiger zal zijn dan de tweede helft van 2020 en dat de resultaten dit jaar lager zullen uitpakken dan in 2019. In heel 2021 zullen de biervolumes volgens de analisten autonoom met 5,5 procent stijgen na een krimp van 8,1 procent in 2020. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op 21,6 miljard euro, tegenover 19,7 miljard euro in 2020, een autonome stijging van 10,7 procent na een krimp van 11,9 procent een jaar eerder. Deutsche Bank acht Heineken in staat om de oplopende grondstofkosten te compenseren door kostenbesparingen, maar ziet voor de korte termijn weinig ruimte voor margeverbetering. Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van 9,5 procent en in 2023 van 5,9 procent. In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.