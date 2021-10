Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,1 procent in het rood 469,71 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,3 procent op 15.472,56 punten. De Franse CAC 40 daalde ook 0,3 procent bij een slotstand van 6.686,17 punten. De Britse FTSE verloor donderdag 0,5 procent op 7.190,30 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de zorgen over het noodlijdende Evergrande weer opgelaaid, nu het einde van 30 dagen uitstel van betaling van een rente-aflossing van 83 miljoen dollar door de Chinese vastgoedontwikkelaar nadert.

"Door het stuklopen van een desinvestering zou het bedrijf dit weekend al in een default-situatie kunnen komen, terwijl er zorgen blijven over besmettingsgevaar voor de rest van de vastgoedsector", aldus Hewson, die ook wees op de dalende grondstoffenprijzen.

Op macro-economisch vlak was het donderdag vrij rustig. Uit voorlopige cijfers bleek dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in oktober is verzwakt. De index daalde van 4,0 negatief naar 4,8 negatief.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,1640. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees ook op de verdere daling van de Turkse lira na een stevige renteverlaging door de Turkse centrale bank. De Turkse munt daalde ten opzichte van de dollar 2,5 procent op 0,1058.

De belangrijkste beleidsrente werd onverwacht verlaagd van 18 naar 16 procent. In september verlaagde de centrale bank de rente al met 100 basispunten. Turkije streeft naar een inflatie van 5 procent op middellange termijn. De inflatie noteert echter rond de 20 procent en Sammani ziet de inflatie eerder stijgen dan dalen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2021 gestegen, waarbij de onderliggende groei iets beter was dan verwacht. Het aandeel steeg ruim een procent.

Randstad heeft in het derde kwartaal, zoals verwacht, de omzet en de resultaten zien stijgen en maakt zich op voor een nieuwe CEO. Het aandeel steeg ruim 5 procent.

In Parijs deed Carrefour goede zaken met een plus van bijna 2 procent, terwijl Eurofins Scientific hekkensluiter was in de CAC 40 met een verlies van meer dan 7 procent.

Carrefour behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet. De Franse supermarktketen verwacht niet dat de oplopende inflatie een materiële impact op de resultaten zal hebben in 2021.

In de Duitse DAX ging Sartorius aan kop met een winst van ruim 4 procent, terwijl SAP onderaan belandde met een verlies van ruim 3 procent. Het softwarebedrijf bevestigde eerder aangekondigde voorlopige resultaten en handhaafde de eerder verhoogde outlook.

Mijnbouwers hadden het in Londen lastig, met verliezen van 3 tot 4 procent voor Anglo American en BHP. Shell en BP verloren zo'n 2 procent.

Barclays daalde bijna een procent na het openen van de boeken. De nettowinst van de Britse bank verdubbelde ruimschoots in het derde kwartaal, met name dankzij de prestaties bij de investment bank.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa verdeeld. De Dow Jones index en S&P daalden licht, terwijl de Nasdaq net in het groen bleef.