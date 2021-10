'Randstad overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal van dit jaar het beter gedaan dan waar in de analistenconsensus van werd uitgegaan en dan Manpower eerder deze week meldde. Dit bleek donderdag uit een eerste analyse van de resultaten van de bemiddelaar in werk uit Diemen door zakenbank Jefferies. Daarin verwees de bank naar de autonome omzetgroei van 20,7 procent bij een verwachte 19,8 procent en een onderliggende EBITA die met 298 miljoen euro 6 procent boven de gemiddelde verwachting van de analisten lag. Jefferies ging vooraf uit van 282 miljoen euro. "Deze resultaten zijn veerkrachtiger dan die van sectorgenoten", concludeerde analist Kean Marden. De outlook van het bedrijf suggereert volgens Jefferies dat de autonome groei in het vierde kwartaal kan uitkomen op 9 tot 10 procent, waar in de consensus tot nu toe gerekend wordt op 8,3 procent. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Randstad op Underperform staan met een koersdoel van 46,00 euro. Randstad sloot woensdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger op 60,02 euro. Bron: ABM Financial News

