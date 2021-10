Weinig beweging verwacht bij opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat woensdag een vlakke opening tegemoet te gaan. De futures indiceren voor de belangrijkste graadmeters nipte verliezen of kleine winsten. Vooralsnog vallen de bedrijfsresultaten die worden gepresenteerd, mee. "De kwartaalcijfers van bedrijven vallen tot nu toe in veruit de meeste gevallen mee", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Justin Blekemolen van Lynx is het daarmee eens. "Het sentiment is positief rondom de eerste reeks aan kwartaalcijfers. Tot nu toe wist 82 procent van de bedrijven de verwachtingen van analisten te overtreffen", aldus de beleggingsspecialist. De cijfers voorbeurs van Abbott en Verizon waren aanleiding voor de farmaceut en de telecomspecialist om hun outlook voor dit jaar nog eens te verhogen. De macro-economische is vandaag matig gevuld. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden op de rol. In aanloop naar deze cijfers daalt de olieprijs met circa een procent. Dan volgt vanavond nog het Beige Book van de Federal Reserve. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt woensdagmiddag licht. De euro/dollar handelde op 1,1637. Bedrijfsnieuws Verizon Communications heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd, na een sterk derde kwartaal, waarin de omzet met meer dan 4 procent steeg en de winst zelfs met bijna 46 procent. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar vermoedelijk tussen 5,35 en 5,40 dollar liggen. Eerder werd door Verizon gerekend op 5,25 tot 5,35 dollar. Het aandeel Verizon stijgt vermoedelijk bij opening met meer dan een procent. Abbott Laboratories heeft zijn jaaroutlook verhoogd, nadat het in het derde kwartaal de resultaten verder heeft zien oplopen. De winst per aandeel zal tussen 3,55 en 3,65 dollar per aandeel uitkomen, tegen een eerdere prognose van 2,75 tot 2,95 dollar. Afgelopen kwartaal steeg de omzet dan ook met meer dan 23 procent en de winst zelfs met 70 procent. Het aandeel opent mogelijk 3 procent hoger. Dinsdagavond opende Netflix al de boeken. De videodienst wist het afgelopen kwartaal fors meer abonnees te verleiden. Dat werd toegeschreven aan het succes van 'Squid Game' en 'The Witcher’. Netflix kreeg er 4,4 miljoen betalende abonnees bij, wat ruim boven de eigen voorspelling was, van 3,5 miljoen, en ook fors meer dan de 3,78 miljoen die analisten gemiddeld hadden verwacht. Het aantal abonnees komt daarmee op ruim 213 miljoen. Het bedrijf verwacht er in het vierde kwartaal 8,5 miljoen abonnees bij te krijgen. Netflix lijkt tot 2 procent lager te gaan openen. Micron Technology gaat tot en met 2030 meer dan 150 miljard dollar investeren in de productie van geheugenchips en in R&D. hHet aandeel opent vermoedelijk een procent lager. Vanavond nabeurs staan IBM, PPG en Tesla nog op de agenda. Slotstanden De S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.519,63 punten. De Dow Jones-index klom 0,6 procent naar 35.457,31 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 15.129,09 punten. Bron: ABM Financial News

