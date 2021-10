Update2: Jens Weidmann stapt op als voorzitter Duitse Bundesbank

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jens Weidmann van de Bundesbank zal eind 2021 bij de Duitse centrale bank vertrekken. Dit bleek woensdag uit een persbericht.

Weidmann vertrekt na 10 jaar om persoonlijke redenen.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat na meer dan 10 jaar het een goed moment is om een nieuw hoofdstuk te beginnen, voor de Bundesbank, maar ook voor mij persoonlijk", liet Weidmann weten in een brief.

In zijn brief waarschuwde de bankier om niet te eenzijdig te kijken naar de deflatoire risico's, maar ook zeker aandacht te hebben voor de toekomstige inflatoire gevaren.

Ook sprak Weidmann van "soms moeilijke discussies" binnen de ECB in de afgelopen jaren. Hij wees ook op het inflatiedoel van de ECB, dat inmiddels is bepaald op twee procent, maar ook ruimte laat voor een hogere inflatie als dat nodig is. Weidmann sprak in zijn brief van een "symmetrische, duidelijkere inflatiedoelstelling".

Waar de toekomst van Weidmann zelf ligt, werd in de brief niet vermeld.

Het vertrek van brengt de vraag over wie hem moet opvolgen met zich mee. Waarschijnlijk betekent dit een minder scherp toegesneden bestuurder dan Weidmann was, zo verwacht marktanalist Bas Geffen van Rabobank woensdag in gesprek met ABM Financial News.

"Weidmann is een zogeheten havik die destijds al met de toenmalige voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi in discussie was over het ruimhartige monetaire beleid van de ECB", aldus Geffen. "Daar is er niet zo snel een tweede van te vinden, dus wat dat betreft wordt zijn positie milder ingevuld", voorziet de marktanalist van Rabobank.

Geffen noemde ECB-bestuurder Isabel Schnabel als mogelijke opvolger voor Weidmann. "Maar wij denken dat de Duitse regering in het geval haar positie [bij de ECB] dreigt toebedeeld te worden aan een niet-Duitse bestuurder, zal afzien van haar benoeming. Een tweede optie is mogelijk de vice-voorzitter van de Deutsche Bundesbank Claudia Buch", aldus Geffen.

Weidmann is nog aanwezig als voorzitter van de Bundesbank als de ECB in december een nieuwe beleidsvergadering houdt.

Update: om meer informatie toe te voegen en reactie Rabobank.