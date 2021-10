AEX toch licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdagochtend na een licht lagere opening, toch de weg omhoog gevonden. Onder meer het koersverlies van ASML, dat bij opening aanzienlijk daalde na cijfers, nam wat af. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 804,61 punten.

"Het herstel op de wereldwijde aandelenmarkten verloopt krachtig", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"De kwartaalcijfers van bedrijven vallen tot nu toe in veruit de meeste gevallen mee", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Blekemolen is het daarmee eens. "Het sentiment is positief rondom de eerste reeks aan kwartaalcijfers. Tot nu toe wist 82 procent van de bedrijven de verwachtingen van analisten te overtreffen", aldus de beleggingsspecialist.

Desondanks waren beleggers woensdagochtend wat minder te spreken over de resultaten van bedrijven die genoteerd staan in Amsterdam. Zo liepen onder meer de koersen van AkzoNobel en ASML terug na publicatie van de cijfers.

Voor wat betreft ASML zorgden de resultaten niet bepaald voor een "spannend verhaal", aldus analisten van IG. "Wellicht hadden sommige beleggers op meer gehoopt."

AkzoNobel had wat dat betreft meer spanning te bieden volgens IG, maar niet op een positieve manier. "Het bedrijf heeft niet alleen last van grondstoffen die duurder worden, ook dalende volumes van verfverkopen spelen het bedrijf parten. We zijn bezorgd om het aandeel vandaag", aldus IG.

De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1643 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1639 op de borden.

De producentenprijzen in Duitsland zijn ook in september hard gestegen en wel met ruim 14 procent op jaarbasis. De Britse consumentenprijzen stegen in september met 0,3 procent op maandbasis.

De olieprijzen liepen met 0,9 procent terug.

Stijgers en dalers

ASML droeg de rode lantaarn met een verlies van 1,6 procent na cijfers die in de prik waren. Volgens Kempen leverden de resultaten weinig verrassingen op. "Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten, maar ook exact zoals we hadden verwacht", zei analist Nigel van Putten. Hij merkte ook op dat ASML wat voorzichtiger uit de hoek kwam dan voorheen ten aanzien van de geheugenmarkt.

Ook cijfers van AkzoNobel wisten niet te overtuigen en het aandeel verloor 1,7 procent. Volgens Jefferies schoot het bedrijf iets tekort. Het aangepaste operationeel resultaat viel iets onder de consensus uit en AkzoNobel ziet in zijn outlook voor de bevoorrading en grondstoffen een langere periode van tegenwind.

Prosus won juist 2,3 procent en Just Eat Takeaway.com 0,7 procent. Deliveroo kwam vanochtend met opbeurende cijfers, die in Londen werden beloond met een koersstijging van 3,2 procent. Verder verhoogde Baupost, een hedgefonds van de Amerikaanse miljardair Seth Klarman, zijn belang in Just Eat Takeaway.com tot 5,13 procent. Begin augustus meldde Baupost via Klarman nog een belang van 3,50 procent.

In de AMX won Alfen 4,2 procent, maar daalde Air France-KLM opnieuw 1,7 procent. Onder de kleinere aandelen won Avantium 2,3 procent. CM.COM leverde 2,4 procent in.