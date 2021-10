WDP ziet winst toenemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN) WDP heeft in de eerste negen maanden van 2021 de winst zien toenemen en bevestigde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de logistiekvastgoedinvesteerder. De EPRA-winst per aandeel steeg sinds de start van 2021 met 10 procent tot 0,83 euro. In de eerste negen maanden van 2020 was dit nog 0,76 euro. De bezettingsgraad blijft volgens WDP hoog, op 98,7 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten van de portefeuille bedraagt 5,9 jaar, liet de vastgoedinvesteerder verder weten. Verder heeft WDP in de loop van het derde kwartaal ook 100 miljoen euro geïnvesteerd. Daarmee heeft WDP sinds de start van het jaar 300 miljoen euro aan investeringen gedaan. De portefeuille van WDP is 590 miljoen euro waard, ofwel 12 procent meer dan een jaar eerder. De vastgoedinvesteerder zegt een robuuste balans te hebben, met een schuldgraad van 39,4 procent per 30 september, tegenover 46,6 procent eind 2020. Outlook WDP bevestigde de outlook voor het hele boekjaar. Het bedrijf rekent op een EPRA winst van 1,10 euro per aandeel, ofwel een stijging van 10 procent tegenover 2020. Op basis van deze vooruitzichten rekent WDP op een dividend over 2021 van 0,88 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.