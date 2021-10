Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een markt die de verwachting dat de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal voor meevallers zorgen de voorkeur lijkt te geven boven de zorg over de oplopende energieprijzen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 466,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.523.80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.721,85 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,2 procent naar 7.220,13 punten.

De inflatie van Frankrijk kwam in september uit op 2,2 procent op jaarbasis, een versnelling in de prijsstijging voor consumentenproducten ten opzichte van augustus. Op maandbasis trad er een vertraging op met een plus van 0,2 procent tegen 0,6 procent in augustus.

De export van de eurozone steeg in augustus met 0,3 procent op maandbasis, aangepast voor seizoensinvloeden.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de importprijzen over september, de Empire State index over oktober, de bedrijfsvoorraden over augustus en het voorlopige consumentenvertrouwen over oktober zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

Verder wordt vandaag de meerdaagse ontmoeting tussen de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de G20-groep en de voorzitters van de relevante centrale banken afgerond.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 81,98 dollar, terwijl voor een november-future Brent 84,75 dollar werd betaald, een winst van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1607. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1612 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1599 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zowel in Parijs als Frankfurt waren de plussen in de meerderheid met in Parijs het aandeel Renault dat met een winst van 4 procent de kar trok en in Frankfurt waar die van het aandeel Deutsche Bank dit deed met een winst van 3,1 procent. In Amsterdam hadden techaandelen weer de wind in de rug en in Londen viel de koersdaling van 12,5 procent voor Pearson op. De verkoop van boeken voor hogescholen en universiteiten viel tegen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 1,7 procent bij een slot van 4.438,26 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 34.912,56 punten en de Nasdaq eindigde 1,7 procent in de plus op 14.823,43 punten.