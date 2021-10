Olieprijs stijgt weer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 81,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder. Woensdag daalde de olieprijs licht, maar bleef die wel boven de 80 dollar per vat, het hoogste niveau in zeven jaar. "Olie houdt zijn opwaartse beweging vast, gedreven door de mondiale energiecrisis en leveringsproblemen bij de grootste producenten", aldus analist Lukman Otunuga van FXTM. Veel aandacht ging donderdag uit naar de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. In de week eindigend op 8 oktober stegen die met 6,1 miljoen vaten tot 427,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden en voorraden stookolie en diesel daalden wel. Analist Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors wees erop dat de stijging van de olievoorraden sterker was dan verwacht, maar daar stond wel een daling van de voorraden in oliehub Cushing in Oklahoma van bijna 2 miljoen vaten tegenover. Verder kwam het Internationaal Energieagentschap donderdag met zijn maandrapport, waarin het waarschuwde dat de huidige energiecrisis kan leiden tot een stijging van de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag. Het agentschap verhoogde daarbij de verwachtingen voor de vraag naar olie in 2021 met 170.000 vaten per dag en voor 2022 met 210.000 vaten per dag. Tekorten aan aardgas, LNG en steenkool stuwen de vraag naar olie op, waardoor de markt zeker tot het einde van het jaar krap zal zijn, voorspelt IEA. Bron: ABM Financial News

