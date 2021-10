Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger en lijken daarmee de veerkracht van de Amerikaanse beurzen over te nemen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,9 procent op 463,10 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,8 procent op 15.375,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,6 procent met een stand van 6.655,09 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,7 procent en steeg naar 7.194,66 punten. "De markt wacht desondanks wel op meer duidelijkheid over hoe lang de inflatie nog zo hoog blijft", aldus analisten van SEB donderdag. Vandaag zijn de ogen vooral gericht op de Amerikaanse kwartaalcijfers en een paar macrodata.



Voor de Amerikaanse steunaanvragen gaat de markt uit van 318.000 stuks tegen 326.000 aanvragen een week eerder. Voor de producentenprijzen over september wordt op maandbasis uitgegaan van een stijging met 0,6 procent tegen een plus van 0,7 procent in augustus. Zonder de effecten van energie- en voedselprijzen ligt de prognose op een stijging met 0,5 procent. Sprekers zijn vandaag de voorzitters van de Fed van St. Louis James Bullard, van Atlanta Raphael Bostic, van San Francisco Mary Daly, van New York John Williams, van Richmond Thomas Barkin, van Philadelphia Patrick Harker en de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva. Verder is er ook vandaag een ontmoeting tussen de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de G20-groep en de voorzitters van de relevante centrale banken. Olie noteerde donderdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het groen op 81, dollar, terwijl voor een november-future Brent 84, dollar werd betaald, een stijging van 0, procent. De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1596 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1596 op de borden.



Bedrijfsnieuws Delivery Hero heeft bezorgingsdienst Hugo overgenomen, waarmee het zijn positie in Centraal-Amerika en het Caribisch gebied uitbreidt. Het aandeel Delivery Hero noteerde 1,3 procent hoger in koers. De koersen van de belangrijkste aandelen in Parijs en Frankfurt noteerden donderdag hoger, met in Parijs veertien daarvan met een winst van meer dan 2 procent, onder aanvoering van het aandeel Capgemini, dat meer dan 6 procent hoger wordt gewaardeerd. In Frankfurt was de koers van het aandeel SAP de sterkste stijger met een winst van 5,5 procent, gevolgd door het aandeel Sartorius, waar 5,4 procent bij kwam. In Amsterdam domineerden de koersen van de aandelen van halfgeleiderspecialisten ASML en Besi samen met betaalbedrijf Adyen, met winsten van 2 tot ruim 3 procent. In Londen stoomden de koersen van mijnbouwers op, met winsten van 3,2 en 4,0 procent voor Antofagasta en Anglo American. BHP werd 2,2 procent duurder. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.363,81 punten, de Dow Jones index eindigde vlak op 34.377,81 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger 14.571,64 punten. Bron: ABM Financial News

