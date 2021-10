Binance stopt handel in China

(ABM FN-Dow Jones) Binance heeft besloten de handel in cryptovaluta in China op te schorten, na een verbod opgelegd door de autoriteiten in Beijing. Dit meldde de broker woensdagochtend.

Per 31 december zal het niet langer mogelijk zijn om in yuans digitale valuta te verhandelen. Ook zal de broker nauwkeurig in de gaten houden dat gebruikers in China alleen nog hun geld van het platform kunnen halen.

Binance en ook andere cryptoplatforms overwegen uit China te vertrekken, nadat toezichthouders het voor deze partijen steeds moeilijker maken om de activiteiten voort te zetten. In september kwam er in China een verbod op cryptodiensten en de handel in digitale munten.