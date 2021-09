AEX probeert vizier weer opwaarts te stellen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Woensdag koerste de AEX met 0,3 procent al licht hoger naar 775,84 punten, na forse verliezen in de voorgaande handelsdagen. Indexzwaargewicht ASML woog zwaar op de koersvorming.

Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties stabiliseerde woensdag, waardoor beleggers weer wat moed verzamelden en voorzichtig op koopjesjacht gingen. De rentevergoedingen liepen scherp op sinds de Federal Reserve vorige week bij zijn rentebesluit conform verwachting duidelijk maakte dat het nog dit jaar van start zal gaan met het terugdraaien van de monetaire verruiming.

De hogere rente drukt vooral op aandelen van snelgroeiende technologiebedrijven, omdat veel van de waarde die beleggers aan deze aandelen toeschrijven is gebaseerd op toekomstige winsten. Dit komt onder druk te staan wanneer obligaties aantrekkelijker worden om aan te houden in vergelijking met aandelen.

Volgens marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors is de angst onder beleggers echter groot nu de Federal Reserve in november zal beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma en mogelijk volgend jaar de rente zal verhogen.

Analisten van Wells Fargo spraken evenwel van een logische terugval op de aandelenmarkten. "Dit is een normale herwaardering van de risico's op basis van hogere kapitaalkosten en grotere marktonzekerheid”.

Het gebrek aan alternatieven voor aandelen door de historisch lage rente, die wereldwijd nog steeds rond het nulpunt geparkeerd staat terwijl de economische groei op stoom is gekomen en de inflatie rap oploopt, wordt als dé aanjager gezien voor de imposante opmars van de aandelenmarkten sinds maart 2020, toen de paniek over de corona pandemie zijn hoogtepunt bereikte.

Wall Street probeerde woensdagavond weer de weg omhoog te vinden maar miste overtuiging. De S&P 500 klom enkele tienden van een procent, terwijl techbeurs Nasdaq juist enkele tienden van een procent prijs moest geven.

In Azië zijn de uitslagen vanochtend forser met als koploper de beurs in Sydney met een winst van 1,8 procent, vooral dankzij financiële waarden en grondstoffenaandelen. De beurs in Hongkong is een dissonant met een verlies van ruim een half procent.

Cijfers van Markit lieten vanochtend zien dat de Chinese industrie in september niet langer kromp. Overheidscijfers lieten juist wel een kleine krimp zien, maar ook dat de Chinese dienstensector de groei heel duidelijk weer heeft teruggevonden.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,6 procent, ofwel 0,46 dollar, lager op 74,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend noteert de oliefuture stabiel.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor voorlopige inflatiecijfers in september uit de eurozone en de definitieve economische groei in de VS in het tweede kwartaal.

Bedrijfsnieuws

ESG Core Investments leed in de eerste helft van dit jaar verlies, omdat er nog geen inkomsten waren. Het bedrijf haalde in februari 250 miljoen euro op met een beursgang. ESG wil een bedrijf overnemen dat actief is op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

IMCD China neemt Aquatech, een Chinese specialist in coatingsoplossingen op waterbasis, over. Aquatech genereerde in 2020 een omzet van omgerekend 6,7 miljoen euro.

Ajax heeft in het afgelopen boekjaar verlies geboekt, met name vanwege een daling van de inkomsten als gevolg van het spelen zonder publiek. Ook dit boekjaar rekent de club op rode cijfers, wijzend op tegenvallende transferinkomsten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,2 procent tot 4.359,46 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.390,72 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.512,44 punten.