Majorel prijst beursgang Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Majorel Group heeft de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vastgesteld op 33,00 euro per aandeel. Dit werd vrijdag door de callcenter-jointventure bekendgemaakt. Het betreft een private plaatsing van 20 miljoen aandelen, goed voor 20 procent van het aandelenkapitaal van het bedrijf en een waarde van 660 miljoen euro. Bij uitoefening van de overtoewijzingsoptie worden er nog eens 3 miljoen aandelen geplaatst en stijgt de waarde van de beursgang naar 759 miljoen euro. Alle opbrengsten uit de plaatsing gaan naar de verkopende aandeelhouders. Majorel is met deze introductieprijs circa 3,3 miljard euro waard. Na afronding van de transactie hebben het Bertelsmann-concern en het Marokkaanse callcenterbedrijf Saham elk een belang van 39,5 procent in Majorel, of 38,0 procent bij uitoefening van de overtoewijzingsoptie. De beursgang werd inmiddels al meerdere keren overschreven, aldus Majorel. Het aandeel zal vanaf vandaag verhandelbaar zijn op Euronext Amsterdam. Onder meer BNP, Citigroup en JPMorgan begeleiden Majorel. Majorel, een in 2018 gefuseerde combinatie van Bertelsmann-dochter Arvato en het Marokkaanse callcenterbedrijf Saham, heeft meer dan 63.000 medewerkers in 31 landen op 5 continenten. Zij ondersteunen onder andere openbare instellingen in Duitsland en Marokko. Bertelsmann en Saham spraken al eerder de intentie uit om strategische aandeelhouders te blijven in het na de beursgang zelfstandige bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.