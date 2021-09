Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, waarmee het optreden van de Federal Reserve van woensdag een afgewogen reactie kent. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 1,2 procent op 466,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 15.694,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,1 procent met een stand van 6.710,21 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,4 procent naar 7.111,51 punten. Beleggers in Europa verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond. De Fed zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma en dat kwam voor beleggers niet als een verrassing, zo stelde ING. ING verwacht dat de Amerikaanse centrale bank bij de volgende beleidsvergadering op 3 november de tapering zal aankondigen en daar dan die maand of in december mee zal starten. Volgens voorzitter Jerome Powell kan het opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand ergens halverwege 2022 dan helemaal afgebouwd zijn. Vanochtend gaven de belangrijkste economieën van de eurozone de eerste indicaties voor de inkoopmanagersindices over september. Die duiden zonder uitzondering op groei, maar ook zonder uitzondering op een vertraging van de groei. Naast de wekelijkse steunaanvragen, waar een daling van 332.000 naar 320.000 wordt voorspeld, staan in de Verenigde Staten ook de voorlopige inkoopmanagersindices over september op de agenda, alsmede de leidende indicatoren over augustus. Olie noteerde donderdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 71,91 dollar, terwijl voor een november-future Brent 75,91 dollar werd betaald, een verlies van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1715 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1700 op de borden.



Bedrijfsnieuws Cofinimmo verkoopt ongeveer een derde deel van zijn portefeuille met Franse bezittingen van distributienetwerken Cofinimur I. Het aandeel noteerde in Brussel 1 procent hoger. In Parijs kleurde het koersenbord voor de hoofdaandelen groen. Alleen de koers van het aandeel Eurofins Scientific daalde 0,5 procent. Van de belangrijkste aandelen noteerden er twintig een koerswinst van meer dan 1 procent. In Frankfurt noteerden er tien aandelenkoersen onder het slot van woensdag onder aanvoering van die van Hellofresh. De aanbieder van maaltijdboxen leverde 2,6 procent in. Van de aandelen die deel uitmaken van de hoofdindex op de Duitse beursvloer noteerden er vijftien van de inmiddels veertig meer dan 1 procent koerswinst. De koers van het het aandeel Continental dikte bijna 4 procent aan. In Amsterdam gingen de techaandelen aan kop, met Besi en Prosus als uitblinkers. Besi kreeg een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. In Londen waren het opnieuw de mijnbouwers die uitblonken. Zo won BHP 1,2 procent en Antofagasta 3,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,0 procent tot 4.395,63 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.258,32 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.896,85 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.