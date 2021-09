Beursblik: aandeleninkoop Prosus steunt koers nog maanden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenruil tussen Prosus en moederbedrijf Naspers zorgde in de afgelopen vier weken voor bijna een kwart van de handel in het aandeel Prosus en het resterende programma zal in dit tempo de koers nog 12 weken ondersteunen. Dat berekende UBS woensdag. Er werd in totaal voor 1,22 miljard dollar uitgegeven aan aandelen Prosus, tegen een gemiddelde prijs van 72,80 euro per aandeel. Daarmee is nu 24 procent van het programma van 5 miljard dollar achter de rug. In dit tempo van 305 miljoen dollar per week zal het programma nog 12 weken duren, wat de koers zal ondersteunen. UBS handhaaft het koersdoel van Prosus op 85,00 euro en blijft uitgaan van een korting van 45 procent op de onderliggende bezittingen, vanwege de wederzijdse holdingstructuur van Prosus en Naspers. In de waardering van UBS is het belang in Tencent goed voor 90 procent van de boekwaarde van Prosus. Het aandeel Prosus biedt een aantrekkelijk instappunt voor beleggers die in Tencent willen beleggen. UBS heeft ook een koopadvies op de Chinese internetgigant. Het aandeel Prosus stond woensdag op 68,46 euro. Bron: ABM Financial News

