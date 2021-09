IEA ziet impact orkaan Ida op oliemarkt

(ABM FN-Dow Jones) De impact van orkaan Ida en andere verstoringen zullen een flinke hap nemen uit de mondiale olieproductie dit jaar. Daarvoor waarschuwde het Internationale Energieagentschap dinsdag in zijn maandelijkse rapport.

Het agentschap verlaagde de ramingen voor de voorziene productie dit jaar met 150.000 vaten per dag en ook de aan de vraagkant werden de ramingen met 100.000 vaten per dag neerwaarts bijgesteld. De impact van de deltavariant van het coronavirus zet wat druk op de vraag, zo stelde IEA.

De productie bij offshoreplatformen komt nog maar langzaam op gang na de verstoringen als gevolg van orkaan Ida, terwijl bij raffinaderijen de productie juist wel snel opstart. Dit zorgt voor een scherpe afname van de voorraden, aldus het IEA.

"Het zal begin 2022 zijn voordat de productie hoog genoeg is om de voorraden weer aan te vullen“, aldus het energieagentschap. "In de tussentijd kunnen de strategische reserves in de VS en China helpen het gat op te vullen."

De verstoringen als gevolg van de orkaan Ida, branden bij oliefaciliteiten in Mexico en Rusland en operationele problemen in Nigeria en Libië zorgden er al voor dat er 600.000 vaten olie per dag minder op de markt kwamen in augustus. Dit zorgde voor het eerst in vijf maanden voor een daling in de mondiale olielevering.

De verwachtingen voor de olievraag in 2022 werden door het Internationale Energieagentschap niet aangepast. Het IEA verwacht dat de mondiale vraag op 99,4 miljoen vaten per dag zal uitkomen volgend jaar, terwijl OPEC mikt op 100,8 miljoen vaten, zo bleek maandag uit het maandrapport van het oliekartel.

De olieprijzen stegen dinsdagochtend met 0,7 procent.