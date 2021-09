OPEC ziet meer vraag naar olie in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De organisatie van olie-exporterende landen heeft zijn verwachtingen voor de groei van de mondiale olievraag in 2022 verhoogd met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten per dag. Daarmee komt de verwachte vraag naar olie in 2022 op 100,8 miljoen vaten per dag. Dat is hoger dan het niveau van voor de coronacrisis. De verwachting voor de groei van de vraag naar olie in 2021 bleef ongewijzigd op 6 miljoen vaten per dag. In het derde kwartaal profiteerde de vraag naar olie van een herstel van de mobiliteit en het reisverkeer. Tegelijkertijd zorgen de nieuwe deltavariant en het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus voor onzekerheid over de vraag naar olie in het vierde kwartaal, waardoor de inschatting voor dat kwartaal neerwaarts werd bijgesteld. De verwachte toename van de olieproductie door niet-OPEC-landen in 2022 bleef staan op 2,9 miljoen vaten per dag, maar voor 2021 werd de verwachte groei iets neerwaarts bijgesteld. Bron: ABM Financial News

