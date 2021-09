InPost blijft hard groeien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten opnieuw fors zien aantrekken en herhaalde de bij de vorige kwartaalcijfers opwaarts bijgestelde outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van het Poolse bedrijf met een notering aan het Damrak. CEO Rafal Brzoska zag "na een exceptioneel sterke start van 2021 opnieuw een geweldig tweede kwartaal". Volgens de topman groeide InPost harder dan de markt en steeg de marge. Wel waarschuwde Brzoska voor aanhoudende corona-onzekerheid op de korte termijn. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met liefst 30 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 858 miljoen Poolse zloty, wat overeenkomt met circa 190 miljoen euro. De omzet in Polen kwam daarmee uit op 846 miljoen zloty en internationaal was dit 11,2 miljoen. Daarmee verdrievoudigde de omzet uit de internationale activiteiten bijna. InPost profiteerde van een stijging van de pakketvolumes in Polen in de eerste jaarhelft met 61 procent tot 165 miljoen stuks. Het netwerk pakketkluisjes in Polen groeide met 75 procent tot 2 miljoen stuks. De aangepaste EBITDA trok in het tweede kwartaal met 37 procent aan tot 362 miljoen zloty, terwijl de bijbehorende marge met 2,1 procentpunt steeg tot 42,3 procent. In het eerste kwartaal was dit 41,9 procent. Internationaal is de marge nog altijd flink negatief. Outlook Voor 2021 herhaalde InPost op een verdere groei te mikken. De pakketvolumes worden ingeschat op 455 tot 485 miljoen stuks. Daarmee denkt InPost op een groepsomzet uit te komen van 3,7 tot 3,85 miljard zloty, een plus van 46 tot zelfs 52 procent. De aangepaste EBITDA-marge van InPost zal 41 tot 43 procent bedragen. Bron: ABM Financial News

