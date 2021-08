AEX met record het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een nieuw record het weekend ingegaan. Bij een slot van 787,04 punten, steeg de AEX 0,9 procent. De meeste aandacht ging vrijdag uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de virtuele bijeenkomst van Jackson Hole. De Fed-voorzitter waarschuwde dat een voortijdige aanscherping van het monetair beleid "bijzonder schadelijk" kan zijn voor de economie. Wel erkende Powell dat taperen dit jaar waarschijnlijk kan beginnen, maar noemde hij geen datum. Een dus zal de Fed de komende maanden vermoedelijk nog het kruit droog houden. "Een aankondiging van tapering in november is nu het meest waarschijnlijk", volgens Simon Harvey van Monex Europe. Volgens de marktanalist heeft Powell met zijn toespraak de verwachtingen van een normalisatie van het monetaire beleid getemperd, "door niet alleen af te zien van het aankondigen van de timing van de tapering, maar ook door te stellen dat tapering niet de tijdslijn bepaalt voor een renteverhoging." Hoewel dit grotendeels overeenkwam met de marktconsensus, was de reactie op de markt toch duidelijk zichtbaar, aldus Harvey, wat suggereert dat er toch nog wat angst was dat de Fed eerder dan verwacht zou gaan taperen. De euro liep na de toespraak van Powell op ten opzichte van de dollar naar 1,1792. Een vat WTI-olie werd 2 procent meer waard op 6875 dollar. De Golf van Mexico wordt bedreigd door een tropische storm dit weekend kan uitgroeien tot orkaan, waardoor de olieproductie in het gebied vermoedelijk wordt verstoord. Naast de ontwikkelingen in Jackson Hole hadden beleggers vandaag ook aandacht voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat volgens de Universiteit van Michigan in augustus iets minder hard is gedaald dan verwacht. Belangrijk waren ook de PCE-inflatiecijfers, die in juli een stabilisering van de kerninflatie toonden op 3,6 procent. Op maandbasis was sprake van een lichte afname. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Adyen, ArcelorMittal en ASMI ruim 2 tot 4 procent. Just Eat Takeaway was de dissonant met een verlies van 7,5 procent. In de AMX kregen de cijfers van Alfen een negatief onthaal met een daling van ruim 6 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar trok de omzet flink aan, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. De verwachtingen voor een jaaromzet in 2021 van 225 tot 250 miljoen euro werden vrijdag gehandhaafd. Galapagos daalde ruim 2 procent na een stevige koersdoelverlaging van UBS. Koploper AMG won 2 procent in de Midcap, terwijl WDP niet ver achterbleef met een plus van 1,7 procent. Eurocommercial Properties kon aanvankelijk niet overtuigen na cijfers maar de verliezen van eerder op de dag werden toch weggewerkt. Het aandeel steeg uiteindelijk bijna een procent. Degroof Petercam sprak van een goed omzetherstel. In de AScX werden cijfers van Sif goed ontvangen met een stijging van 2,6 procent. ING sprak van solide resultaten. Tussenstanden Wall Street Rond het Amsterdamse slot noteerden de S&P 500 en Nasdaq op nieuwe recordniveaus. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.