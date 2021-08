Delivery Hero ziet aantal bestellingen flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in de eerste helft van dit jaar het aantal bestellingen flink zien aantrekken. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger donderdag bekend. In het afgelopen halfjaar steeg het aantal bestellingen met 83 procent tot 1,4 miljard. De bruto transactiewaarde trok op jaarbasis met 78 procent aan tot 16,2 miljard euro, terwijl de omzet ruimschoots verdubbelde van 1,4 tot 2,9 miljard euro. "De ontwikkeling van de EBITDA laat bovendien de capaciteit van Delivery Hero zien om efficiënt te groeien", aldus de maaltijdbezorger. De aangepaste EBITDA-marge ten opzichte van de bruto transactiewaarde verbeterde van 3,6 procent negatief naar 2,1 procent negatief. "Deze verbetering vond plaats ondanks een uitbreiding naar nieuwe markten." Vooral in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika trok de aangepaste EBITDA flink aan van 18,8 miljoen tot 65 miljoen euro. In Europa verbeterde dit resultaat van 7,9 miljoen euro negatief tot 1 miljoen euro positief. In Azië verbeterden de resultaten slechts marginaal, terwijl in de Amerika's zelfs een lichte verslechtering optrad. Outlook De verwachtingen voor heel dit jaar werden gehandhaafd. Delivery Hero blijft daarmee mikken op een bruto transactiewaarde van 33 tot 35 miljard euro bij een omzet van 6,4 tot 6,7 miljard euro. De aangepaste EBITDA-marge ten opzichte van de transactiewaarde zal 2 procent negatief zijn. Bron: ABM Financial News

