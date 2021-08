Samsung gaat meer investeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsumg is van plan om zijn investeringen in de komende drie jaar met een derde op te voeren naar een totaal van ruim 205 miljard dollar. Dit meldde het Zuid-Koreaanse conglomeraat dinsdag. De investeringen stijgen van 180 biljoen Koreaanse won in de afgelopend drie jaar, naar 240 biljoen won, zei Samsung, dat hiermee zij positie wil versterken in de chipindustrie en ook een grotere rol wil spelen in de productie van coronavaccins. Samsung wil onder meer een halfgeleiderfabriek van 17 miljard dollar bouwen in de VS, om de concurrentie aan te kunnen gaan met TSMC en Intel. TSMC wil in de komende drie jaar tot 100 miljard dollar extra investeren in zijn productiecapaciteit, terwijl Intel een deal onderzoekt om GlobalFoundries over te nemen voor 30 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

