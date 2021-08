Beursblik: ING verlaagt koersdoel Heijmans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Heijmans verlaagd van 16,75 naar 16,50 euro, maar handhaafde het koopadvies, na de halfjaarcijfers. Het EBITDA-resultaat was volgens ING veel beter dan verwacht en de verwachting voor de winst per aandeel in 2022 gaat daarom met 13 procent omhoog. Maar de voorziening voor het dispuut met een klant in het Wintrack-project werd verhoogd van 15 miljoen naar 49 miljoen euro en daarom gaat de winstverwachting voor dit jaar met 16 procent omlaag. Ook haalt ING in totaal 2,80 euro van het koersdoel af, vanwege een kostenpost van 100 miljoen euro voor het project. "Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een verwachting af te geven van het verlies bij zulke disputen." Het aandeel Heijmans stond maandag 0,3 procent lager op 12,16 euro. Bron: ABM Financial News

