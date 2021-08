Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 2.400 naar 2.700 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van Kepler voorzien een sterkere groei in de komende jaren dan zij eerder hadden verwacht. "Adyen breidt in hoog tempo zijn activiteiten uit in nieuwe markten, en vooral in de VS", aldus de analisten. Kepler denkt dat de netto-omzet dit jaar met 52 procent op vergelijkbare basis zal stijgen. De EBITDA-marge ziet de bank oplopen met 3,7 procentpunt naar 62,5 procent. Adyen geldt bij Kepler als één van dé groeiers in de Europese techsector. Het aandeel Adyen sloot donderdag op 2.523,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

