Lyft boekt positief resultaat

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het tweede kwartaal een positief bedrijfsresultaat geboekt en werd daarmee een kwartaal eerder dan verwacht winstgevend volgens deze maatstaf. Het aangepaste EBITDA-resultaat van 24 miljoen dollar was beter dan het negatieve resultaat van 44 miljoen dollar dat analisten gemiddeld hadden verwacht. Lyft zei eerder dat het verwachtte deze mijlpaal in het derde kwartaal te bereiken. Door sterke vraag naar taxidiensten in het tweede kwartaal, in combinatie met kostenbesparingen, werd het positieve resultaat echter al eerder bereikt. Concurrent Uber Technologies verwacht in het vierde kwartaal ook winstgevend te zijn voor dezelfde maatstaf. Een nettowinst hebben beide bedrijven nog nooit behaald en ze hebben ook niet aangekondigd wanneer ze dat hopen te bereiken. "Mensen zeiden dat we de pandemie niet zouden overleven. Mensen zeiden dat we niet winstgevend zouden worden. Lyft heeft tegen de ?verwachtingen in het tegendeel bewezen", zei voorzitter John Zimmer. De omzet verdubbelde van 339 miljoen naar 765 miljoen dollar. Het nettoverlies daalde van 437 miljoen naar 252 miljoen dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

