Aandeel Robinhood opent fractioneel lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Robinhood is donderdag geopend op 37,98 dollar, nadat het aandeel voor 38,00 dollar naar de beurs werd gebracht. Daarmee was de IPO aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 38 tot 42 dollar geprijsd. Inmiddels noteert het aandeel op 36,80 dollar. Robinhood noteert aan de Nasdaq onder het symbool HOOD. Per 31 maart had Robinhood 80,9 miljard dollar in beheer en had het 18 miljoen actieve gebruikers. In het eerste kwartaal boekte Robinhood nog een omzet van 522 miljoen dollar. Dit betekende een meer dan verviervoudiging van de omzet ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks een verdubbeling van het aantal gebruikers en een hogere omzet, boekte Robinhood wel 1,4 miljard dollar verlies. Begin juli meldde Robinhood echter ook dat het 70 miljoen dollar betaalt na een schikking met de beurswaakhond Finra op Wall Street. De broker wordt ervan beschuldigd beleggers te hebben misleid en het handelssysteem op kritieke momenten niet op orde te hebben gehad, waardoor klanten niet konden handelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

