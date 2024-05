Sterke jaarstart voor InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterker dan verwachte volumegroei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid aantrok. Dit meldde de Poolse aanbieder van pakketkluisjes woensdag voorbeurs.

Het aantal pakketten steeg in het eerste kwartaal met 22 procent tot 242,6 miljoen, van 198,7 miljoen een jaar eerder, vooral te danken aan de groei in Polen en de internationale markten.

"InPost heeft een bemoedigende start van 2024 gehad, in lijn met onze ambities en verwachtingen. De volumegroei in het eerste kwartaal overtrof aanzienlijk de marktgroei in al onze regio’s, terwijl er ook sprake was van een sterke jaar-op-jaar vooruitgang in EBITDA en kasstroom. We blijven goed op koers bij de uitvoering van onze strategische prioriteiten", aldus CEO Rafal Brzoska.

De omzet steeg met 22 procent tot 2,43 miljard zloty en het aangepaste EBITDA-resultaat steeg met 36 procent, van 557 miljoen in het eerste kwartaal van 2023 tot 760 miljoen Poolse zloty afgelopen kwartaal. Hierbij was er een robuuste groei waarneembaar in vooral Polen en het VK.

De EBIT steeg in het eerste kwartaal met 60 procent naar 429 miljoen zloty, ten opzichte van een jaar geleden.

Outlook

Voor het tweede kwartaal verwacht Inpost een volumegroei van ongeveer 20 procent op groepsniveau, waarbij de volumes in Polen grofweg 15 procent stijgen en de internationale volumes sneller groeien dan in het eerste kwartaal.

In 2024 verwacht InPost winstgevend te zijn in alle belangrijke markten met de aangepaste EBITDA, dankzij een snellere groei dan de markt in alle landen en een omzetgroei die sterker is dan de volumegroei.

Daarbij rekent InPost op een marktgroei met een hoog enkelcijferig percentage in Polen en een groei van e-commerce van rond 5 procent in Frankrijk en het VK.