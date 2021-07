Euronext profiteert van overnames Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winst fors zien stijgen. Dit bleek uit de cijfers die de beursorganisatie donderdagavond publiceerde. De nettowinst steeg met 5,6 procent naar 86,6 miljoen euro, op een omzet die 56 procent steeg naar 328,8 miljoen euro. Op vergelijkbare basis en rekening houden met wisselkoerseffecten was er sprake van een omzetgroei van 3,5 procent. In het eerste kwartaal groeide de winst van de beursuitbater slechts met 2 procent en de omzet met iets meer dan 5 procent. Het recent overgenomen Borsa Italiana Group droeg voor bijna 90 miljoen euro bij aan de omzet in het tweede kwartaal. Het ging hierbij om de inkomsten in een periode van iets meer dan twee maanden. De Italiaanse overname werd eind april afgerond. De inkomsten uit beurstransacties stegen met 26 procent tot bijna 113 miljoen euro. In de de eerste drie maanden daalden deze inkomsten nog met ruim 14 procent. De omzet uit clearing en post-trade-afhandeling steeg met liefst 131 procent naar 83,4 miljoen euro. In het eerste kwartaal lag deze groei op 61 procent. Hier droegen de handelsplatformen in de Scandinavische landen onder meer bij. Tenslotte namen ook de inkomsten uit nieuwe beursnoteringen met bijna 34 procent toe naar 48,2 miljoen euro. De groei was drie maanden eerder zo'n 9 procent. De EBITDA van Euronext steeg met bijna 54 procent tot 192,9 miljoen euro. De bijbehorende marge daalde wel, tot 58,7 procent, tegenover 59,7 procent in het eerste kwartaal. De operationele kosten liepen in het tweede kwartaal met ruim 59 procent op naar 136 miljoen euro, onder meer als gevolg van het integreren van Borsa Italiana Group. In november nieuwe doelstellingen CEO Stéphane Boujnah van Euronext sprak in een toelichting van solide resultaten. "We bereiden actief de aankondiging van het nieuwe strategische plan van Euronext voor, inclusief doelstellingen voor 2024, die we in november 2021 zullen publiceren", aldus de topman. Het aandeel Euronext sloot donderdag licht lager op 89,05 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

