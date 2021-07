Shell overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten zien stijgen en kondigde aan de aandeelhouder beter te gaan belonen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Brits-Nederlandse energiegigant.

"We verhogen onze uitkeringen aan de aandeelhouder vandaag", zei CEO Ben van Beurden. "We verhogen het dividend en starten de inkoop van eigen aanspelen, terwijl we blijven investeren in de toekomst van energie."

Het dividend wordt per het tweede kwartaal naar 24 dollarcent per aandeel verhoogd. Ook lanceert Shell een aandeleninkoopprogramma. In de tweede helft van dit jaar wil de energiereus voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Shell benadrukte het dividend jaarlijks met 4 procent te willen laten stijgen.

Als een verrassing komt dit niet.

Begin juli kondigde de energiereus al aan dat door de gedaalde schuld er weer ruimte is om de aandeelhouder beter te belonen.

De nettoschuld van Shell bedroeg eind juni 65,7 miljard dollar. Dat was een jaar terug nog 77,8 miljard dollar.

"Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell begin deze maand, die liet weten 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom te willen gaan uitkeren.

Met de donderdag gepresenteerde plannen denkt Shell ongeveer op een uitkering van 25 procent van de operationele vrije kasstroom uit te zullen komen.

Shell wil tevens de balans verder blijven versterken en zijn rating bij de kredietbeoordelaars stutten. Dit jaar zal Shell minder dan 22 miljard dollar investeren.

Resultaten

Het zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, steeg op jaarbasis van 638 miljoen naar 5,5 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op net geen 5,1 miljard dollar.

Aan deze winst droeg Integrated Gas 1,6 miljard dollar bij. Voor de divisie Upstream werd een winst van 2,5 miljard dollar genoteerd. Oil Products was goed voor een winst van 1,3 miljard dollar en het resultaat bij Chemicals bedroeg 670 miljoen dollar.

De operationele vrije kasstroom kwam uit op 12,6 miljard dollar. Dat was beter dan de 10,7 miljard dollar waarop de analisten hadden gerekend. Dat was een jaar eerder nog maar 2,6 miljard dollar.

Outlook

Shell denkt in het lopende derde kwartaal 2,1 tot 2,25 miljoen vaten olie per dag te kunnen produceren. De raffinaderijen zullen voor 73 tot 81 procent benut worden.

In beroep

Vorige week werd bekend dat Shell in beroep gaat tegen een uitspraak van de Nederlandse rechter. Die bepaalde dat Shell de CO2-uitstoot per 2030 terug moet brengen tot netto 45 procent ten opzichte van 2019.

"We zijn het erover eens dat er dringend actie moet worden ondernomen en we zullen onze overgang naar netto nul versnellen", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting op het besluit. Shell betoogde echter dat een juridische eis tegen één bedrijf afzonderlijk niet effectief is.