Beursblik: Fugro boekt opnieuw verlies

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in de eerste zes maanden van 2021 waarschijnlijk opnieuw rode cijfers geschreven op een lagere omzet. Dit blijkt uit een door de bodemonderzoeker zelf samengestelde analistenconsensus. Fugro heeft in de eerste zes maanden van 2021 waarschijnlijk een EBITDA geboekt van 70,9 miljoen euro, in vergelijking met 49,6 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De divisie Marin is daarbij goed voor een bedrijfsresultaat van 57,7 miljoen euro, tegen 43,3 miljoen euro vorig jaar, terwijl voor de divisie Land een EBITDA wordt voorzien van 13,2 miljoen euro, tegenover 6,3 miljoen euro in de eerste helft van 2020, voorzien de analisten. Onder de streep resteert volgens de consensus een verlies van 18,1 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 25,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De markt rekent verder op een omzetdaling van 10,8 procent van 631,1 miljoen euro, tegenover 707,4 miljoen euro vorig jaar, waarbij Marine goed is voor een omzet van 436,7 miljoen euro en Land voor 194,4 miljoen euro. In het eerste kwartaal boekte de bodemonderzoeker een ruim 17 procent lagere omzet, hoewel het bedrijf het verlies ook toen wist terug te dringen. Fugro zei bij die cijferpublicatie te verwachten dat de omzet vanaf het tweede kwartaal weer gaat groeien. En daarnaast rekent de bodemonderzoeker op een "bescheiden" verbetering van de marge in 2021. ING zei in een vooruitblik op de cijfers van Fugro te verwachten dat het bedrijf in het tweede kwartaal van dit jaar nog maar weinig ‘green shoots’ in de olie- en gassector kan melden, ook al is de olieprijs aan een flinke opmars bezig. Verder voorziet de bank dat Fugro geen outlook zal afgeven, maar wel herhaalt dat het een verbetering in de kasstroom en de marges verwacht. ING hanteert voor het aandeel Fugro een koopadvies met een koersdoel van 10,70 euro. Het aandeel Fugro noteerde woensdag 0,3 procent hoger op 8,11 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

