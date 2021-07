Flinke omzetstijging Boeing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het tweede kwartaal de omzet met tientallen procenten zien stijgen en boekte ook weer winst. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. De omzet steeg op jaarbasis met 44 procent naar krap 17 miljard dollar. Dit leverde een winst op van 567 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2020 leed Boeing nog een verlies van 3 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel uit de kernactiviteiten bedroeg afgelopen kwartaal 0,40 dollar. Vorig jaar was dit nog een verlies van 4,79 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden op een aangepast verlies van 0,83 dollar per aandeel gerekend. Boeing heeft een orderportefeuille voor het leveren van verkeersvliegtuigen ter waarde van 285 miljard dollar. Beleggers reageren enthousiast op de cijfers en het aandeel lijkt 4 procent hoger van start te gaan. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.