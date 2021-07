Beursblik: winst Shell vervijfvoudigt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het tweede kwartaal van 2021 vermoedelijk de resultaten zien stijgen. Dit blijkt uit een analistenconsensus samengesteld door Vara Research. Voor het tweede kwartaal rekenen analisten op een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 5.070 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2020 boekte de energiereus nog een winst van slechts 638 miljoen dollar. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst uitkwam op 1,8 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van ongeveer 1,5 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van met geen 2 miljard dollar. Een jaar eerder werd hier juist nog een verlies geleden van 1,5 miljard dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1,3 miljard dollar. Dat is wel bijna een halvering ten opzichte van 2,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020. Het resultaat bij Chemicals wordt door de analisten geraamd op 663 miljoen dollar, een ruime verdrievoudiging op jaarbasis. De operationele vrije kasstroom wordt door de analisten ingeschat op 10,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog maar 2,6 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal verdubbelde de vrije kasstroom volgens de analisten bijna van 6,5 miljard naar 12,1 miljard dollar. Barclays wees op de stijgende olieprijs en een gasprijs die in veel regio's al meer dan tien jaar niet meer zijn gezien. Dat betekent dat Shell een vrije kasstroom realiseert die "we nog nooit hebben gezien", aldus de analisten van de Britse bank. Die kasstroom zal Shell volgens Barclays aanwenden voor het terugbrengen van de schulden, het belonen van de aandeelhouder en het financieren van de energietransitie. De aanstaande kwartaalcijfers beloven volgens de bank een aanjager van de koers te worden. Het aandeel is "te goedkoop geworden om te negeren". Europese oliemaatschappijen bieden mogelijk het beste van twee werelden: op korte termijn een sterke vrije kasstroom, terwijl er wordt gebouwd aan een duurzaam bedrijfsmodel voor de lange termijn. Vorige week werd bekend dat Shell in beroep gaat tegen een uitspraak van de Nederlandse rechter. Die bepaalde dat Shell de CO2-uitstoot per 2030 terug moet brengen tot netto 45 procent ten opzichte van 2019. "We zijn het erover eens dat er dringend actie moet worden ondernomen en we zullen onze overgang naar netto nul versnellen", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting op het besluit. Shell betoogde echter dat een juridische eis tegen één bedrijf afzonderlijk niet effectief. Shell opent donderdagochtend de boeken. Maandag steeg het aandeel 1,2 procent op 16,33 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.