Groene cijfers voor RoodMicrotec

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in de eerste zes maanden van 2021 de omzet zien aantrekken en wist onder de streep weer winst te maken. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de leverancier van halfgeleiders en diensten uit Deventer. “Het is zeer bemoedigend om de sterke verbetering van de omzet en winst in het eerste halfjaar van 2021 te zien”, zei topman Martin Sallenhag in een toelichting. “Het wereldwijde tekort aan halfgeleidervoorraden en logistieke uitdagingen hebben ons het eerste halfjaar niet beïnvloed, maar we houden het wel nauwlettend in de gaten om indien nodig te kunnen handelen”, voegde hij toe. De omzet steeg op jaarbasis van 5,4 miljoen naar 7,3 miljoen euro. Door deze omzetstijging realiseerde Rood een EBIT van 545.000 euro, ten opzichte van een verlies van 623.000 euro een jaar eerder. Onder de streep restte een winst van 437.000 euro. Vorig jaar was er nog een verlies van 742.000 euro. In de eerste 6 maanden van 2020 kampte de onderneming nog met omzetdruk vanwege de corona-uitbraak. Outlook Rood verwacht dat de totale omzet dit jaar kan uitkomen tussen de 13,2 en 13,6 miljoen euro. De winst voor belastingen zal vermoedelijk 4 tot 5 procent van de omzet bedragen. Rood waarschuwde wel voor mogelijke verstoringen door de coronacrisis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

