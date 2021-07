Investeringen met dubbele cijfers gegroeid

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse investeringen zijn in mei met dubbele cijfers gegroeid. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In mei 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,3 procent groter dan een jaar eerder. Die stijging is iets groter dan in de voorgaande maand, toen er een plus werd gemeten van 9,1 procent.

Er is in mei vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen, personenauto's en machines.

Ten opzichte van mei 2019 lagen de investeringen nog wel bijna 10 procent lager.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2021 heeft evenveel werkdagen als mei 2020.

Volgens het CBS zijn de condities voor de investeringen in juli gunstiger dan in mei.