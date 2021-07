UnitedHealth overtreft prognoses Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: United Health

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth heeft in het tweede kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan voorzien en verhoogde weer de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse gigant in zorg en verzekeringen. De omzet van UnitedHealth steeg op jaarbasis van 62,1 naar 71,3 miljard dollar. De verwachting van analisten lag op 69,5 miljard dollar. De winst uit lopende activiteiten bedroeg in het tweede kwartaal 6,0 miljard dollar tegenover 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde op jaarbasis van 6,6 naar 4,3 miljard dollar. UnitedHealth moest meer uitkeren aan mensen die zorg hebben gehad tijdens de coronacrisis. Op aangepaste basis kwam de nettowinst uit op 4,70 dollar per aandeel. Analisten die bijdroegen aan de consensus van FactSet hadden op 4,43 dollar per aandeel gerekend. Een jaar eerder was dit nog 7,12 dollar per aandeel. Outlook Voor 2021 rekende UnitedHealth aanvankelijk op een aangepaste nettowinst van 18,10 tot 18,60 dollar per aandeel, maar deze raming werd verhoogd naar 18,30 tot 18,80 dollar per aandeel. Het aandeel UnitedHealth opent donderdag vermoedelijk 1,3 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

