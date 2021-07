Galapagos: nieuwe data ondersteunen werkzaamheid filgotinib in darmontstekingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos maakt vandaag nieuwe analyses bekend van het SELECTION fase 3-programma die de werkzaamheid en verdraagzaamheid ondersteunen van filgotinib als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa (CU). Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf zaterdag. De nieuwe analyse is gepresenteerd tijdens het 16e jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). "Een post-hoc analyse van de aanzetstudiedata van SELECTION toonde statistisch significante verbeteringen in de door patiënten gerapporteerde uitkomsten van de ontlastingsfrequentie en van rectale bloedingen, die al in de eerste week van de therapie werden waargenomen bij matige tot ernstige actieve CU patiënten die 200 milligram filgotinib per dag kregen in vergelijking met patiënten die placebo kregen", aldus Galapagos. Een verdere post-hoc analyse van de SELECTION-onderhoudsstudie rapporteerde het aantal patiënten dat op verschillende tijdstippen steroïde vrij was, voordat in week 58 remissie werd bereikt, volgens het bedrijf. Dit bewijst volgens Galapagos dat een dosis van 200 milligram filgotinib het gebruik van corticosteroïden (CS) reduceert en zelfs elimineert in vergelijking met placebo in week 58 bij patienten met matige tot ernstige actieve UC. Verder lieten aanvullende veiligheidsanalyses van SELECTION resultaten zien "die in overeenstemming waren met de oorspronkelijke aanzet- en onderhoudsstudies, waarbij filgotinib goed werd verdragen bij patiënten met matige tot ernstige actieve CU", volgens het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

