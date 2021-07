Beursblik: Kepler verlaagt koersdoelen ABN AMRO en ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag de koersdoelen voor ABN AMRO en ING verlaagd van respectievelijk 15,00 naar 14,70 en van 14,10 naar 13,60 euro. Wel herhaalde analist Benoit Pétrarque de koopaanbevelingen voor beide aandelen. ING komt op 6 augustus met de cijfers. "We verwachten een geschoonde winst voor belastingen van 1,2 miljard euro, een daling van 3 procent op jaarbasis", aldus Pétrarque. ING profiteerde minder van de TLTRO III volgens de analist. Ook blijft de lage rente voor druk zorgen. In dat opzicht zijn de recente rente-ontwikkelingen volgens Kepler goed nieuws. Ook zullen de fee-inkomsten volgens Pétrarque "relatief veerkrachtig" zijn gebleken. Na ING volgt ABN AMR op 11 augustus met de cijfers. Hier verwacht Pétrarque een kernwinst van 449 miljoen euro. Bij de niet-kernactiviteiten verwacht de analist verlies door afschrijvingen. Net als bij ING ondervindt ook ABN AMRO last van de lage rente. Wel rekent hij op een sterke stijging van de CET1 ratio naar 18,0 procent aan het einde van het tweede kwartaal. In het vierde kwartaal zal ABN AMRO volgens Kepler 0,68 euro per aandeel uitkeren en in 2022 volgt er weer een inkoop van eigen aandelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

