Inflatie OESO-gebied loopt op

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in het OESO-gebied is in mei opgelopen naar 3,8 procent op jaarbasis.

In april stegen de consumentenprijzen met 3,3 procent.

De energieprijzen stegen in mei met maar liefst 18,6 procent. Dat is de sterkste stijging sinds september 2008. Overigens gingen de energieprijzen in april dit jaar ook al met 16,3 procent omhoog.

De prijzen voor voeding namen in mei met 1,4 procent toe, wat minder was dan de prijsstijging van 1,6 procent in april.

De kerninflatie, dal wil zeggen zonder voeding en energie, bedroeg in mei 2,9 procent. Dat was in april 2,4 procent.