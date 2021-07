Ook Apollo overweegt bod op Britse Morrison Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apollo Management overweegt ook een overnamebod op de Britse supermarktketen Wm. Morrison, nadat Fortress vorige week al een bod uitbracht. Dit meldde Apollo maandag in een document ingediend bij de Londense beurs. Apollo zei dat het nog in een oriënterende fase zit en het niet zeker is dat het ook daadwerkelijk een bod zal uitbrengen. Op 3 juli bood Fortress, een groep beleggers geleid door het Japanse SoftBank, een bedrag van meer dan 8,7 miljard dollar voor Morrison. Dat was een miljard meer dan Clayton Dubilier & Rice in juni wilden neertellen voor de Britse supermarktketen. Maandag meldde Morrison dat het een akkoord bereikte met Fortress over diens plannen. De koper betaalt 254 pence per aandeel Morisson in contanten. Dat komt neer op 6,3 miljard Britse pond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

