Bank of England handhaaft beleid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zoals verwacht de rente en het opkoopprogramma ongewijzigd gehouden na zijn monetaire beleidsvergadering donderdag. De belangrijkste beleidsrente blijft staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties. Van de negen beleidsmakers stemde er één tegen het handhaven van het programma. Bekend is dat hoofdeconoom Andy Haldane voor vervroegde afbouw of 'tapering' van het opkoopprogramma is, maar hij kreeg er geen medestanders bij. De Bank of England verklaarde dat de inflatie zal terugvallen na een periode van hogere inflatie die boven de doelstelling ligt. In mei steeg de Britse inflatie naar 2,1 procent, van 1,6 procent in april. Ook de Britse huizenprijzen stijgen sterk. De centrale bank wees er ook op dat de raming voor de economische groei in het tweede kwartaal sinds mei met 1,5 procentpunt is verhoogd. Het Britse pond noteerde donderdag licht lager ten opzichte van de euro op 0,8576, tegen 0,8547 voorafgaand aan het rentebesluit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

