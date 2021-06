Beursblik: verkoop T-Mobile Nederland deert KPN niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een nieuwe eigenaar voor T-Mobile Nederland zou onzekerheid kunnen geven over de marktstructuur voor KPN, maar UBS blijft positief over het Nederlandse telefoniebedrijf. Dat stelde de Zwitserse zakenbank donderdag in een rapport. Deutsche Telekom wil zijn Nederlandse mobiele dochter verkopen, meldde persbureau Reuters, en private-equity-investeerders zoals KKR, EQT, Warburg Pincus en de Franse ondernemer Xavier Niel worden genoemd als mogelijke bieders. EQT en KKR hebben al glasvezel-activiteiten in Nederland, wat tot synergievoordelen kan leiden. Beide bedrijven hebben recent ook interesse getoond in KPN, maar die avances werden door het Nederlandse telecombedrijf niet beantwoord. Als Niel T-Mobile Nederland koopt, zou dat kunnen leiden tot speculatie dat hij de Nederlandse markt wil 'disrupten', wat beleggers als negatief voor KPN zouden kunnen zien. In Zwitserland viel een telecomovername door Niel overigens minder verstorend uit dan de markt vreesde, schreef analist Polo Tang. UBS blijft positief over KPN gezien de stabilisatie van de omzet en een mogelijk dividendrendement van meer dan 10 procent inclusief aandeleninkopen. Ook blijft een overnamescenario mogelijk en de daarbij behorende premie ia nog maar ten dele in de koers verwerkt, denkt UBS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

